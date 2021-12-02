Байден представил новый план борьбы с коронавирусом

Как заявил президент, новый план не включает возможность локдауна. Власти намерены сконцентрироваться на увеличении тестирований и вакцинации жителей страны.

По словам Байдена, эксперты ожидают рост заражений зимой. В связи с этим президент призвал всех быть готовыми в этому.







