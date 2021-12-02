Байден представил новый план борьбы с коронавирусом
2 декабря 202121:59
Президент США Джо Байден представил новый план борьбы с коронавирусом в стране на период зимы, передает РАИ Новости.
Как заявил президент, новый план не включает возможность локдауна. Власти намерены сконцентрироваться на увеличении тестирований и вакцинации жителей страны.
По словам Байдена, эксперты ожидают рост заражений зимой. В связи с этим президент призвал всех быть готовыми в этому.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Байден представил новый план борьбы с коронавирусом
- Полицейские применили оружие при задержании 16-летнего водителя под Волгоградом
- В Белоруссии заявили о принятии жестких ответных мер на санкции ЕС
- Здание штаб-квартиры ООН оцепили из-за вооруженного мужчины
- Российский биатлонист Латыпов занял четвертое место на этапе Кубка мира
- «Только деньги считали?»: Путин обратился к владельцам «Листвяжной»
- «Сжёг все мосты»: Кулеба о намерении Лукашенко посетить Крым
- Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах горняков
- Гражданскому мужу экс-замминистра просвещения Раковой продлили срок ареста
- США и Россия пришли к одному мнению по поводу Ирана
2 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru