В Великобритании пообещали ввести новые санкции против хуситов
Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что страна готова нанести новые удары по хуситам в Йемене и введет санкции в отношении них в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Reuters.
Комментируя недавние удары Великобритании и США по территории Йемена, Сунак подчеркнул, что Лондон будет препятствовать поставкам оружия хуситам.
Премьер-министр добавил, что Великобритания прибегнет к любым эффективным решениям для сокращения возможностей хуситов, в частности, к борьбе с поставками оружия и к переговорам с региональными державами.
Также Сунак анонсировал визит главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона на Ближний Восток в течение недели.
Ранее йеменское движение «Ансар Алла» сообщило, что нанесло удар по грузовому судну Военно-морских сил США в Аденском заливе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru