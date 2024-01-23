В Великобритании пообещали ввести новые санкции против хуситов

Комментируя недавние удары Великобритании и США по территории Йемена, Сунак подчеркнул, что Лондон будет препятствовать поставкам оружия хуситам.

Премьер-министр добавил, что Великобритания прибегнет к любым эффективным решениям для сокращения возможностей хуситов, в частности, к борьбе с поставками оружия и к переговорам с региональными державами.

Также Сунак анонсировал визит главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона на Ближний Восток в течение недели.

Ранее йеменское движение «Ансар Алла» сообщило, что нанесло удар по грузовому судну Военно-морских сил США в Аденском заливе.

