США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям «Ансар Аллах» в Йемене

Соединенные Штаты и Великобритания за последние часы нанесли 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в разных провинциях. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель хуситов Яхья Сариа.

США: хуситы больше не могут совершать массированные обстрелы судов в Красном море

По его словам, 12 авиаударов пришлось на Аманат аль-Асиму и столичную провинцию Сана.

Ранее, 22 января, движение «Ансар Аллах» сообщило, что нанесло удар по грузовому судну Военно-морских сил США в Аденском заливе. Удару подверглось судно Ocean Jazz, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ABACA / TASS
ТЕГИ:ЙеменСША

Горячие новости

Все новости

партнеры