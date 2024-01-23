США и Великобритания нанесли 18 ударов по позициям «Ансар Аллах» в Йемене
23 января 202414:58
Соединенные Штаты и Великобритания за последние часы нанесли 18 ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в разных провинциях. Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
По его словам, 12 авиаударов пришлось на Аманат аль-Асиму и столичную провинцию Сана.
Ранее, 22 января, движение «Ансар Аллах» сообщило, что нанесло удар по грузовому судну Военно-морских сил США в Аденском заливе. Удару подверглось судно Ocean Jazz, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru