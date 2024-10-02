США: Атака Ирана стала значительной эскалацией в регионе
2 октября 202400:01
Атака Ирана стала существенной эскалацией в регионе, сообщает Associated Press со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, сегодня Вашингтон оценивает дальнейшие шаги.
Ранее стало известно, что США еще больше усилят санкции против Ирана после ракетной атаки, совершенной Тегераном по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru