США: Атака Ирана стала значительной эскалацией в регионе

Атака Ирана стала существенной эскалацией в регионе, сообщает Associated Press со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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По его словам, сегодня Вашингтон оценивает дальнейшие шаги.

Ранее стало известно, что США еще больше усилят санкции против Ирана после ракетной атаки, совершенной Тегераном по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАИзраильИран

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