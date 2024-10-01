СМИ: Иран предупредил Россию и США о ракетном ударе по Израилю

Иран заранее уведомил Россию и США о намерениях нанести ракетный удар по Израилю, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, иранский чиновник подтвердил, что Москва была проинформирована о планах Тегерана перед началом атак. Вашингтон также получил предупреждение через дипломатические каналы незадолго до удара.

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1 октября источники в Белом доме и Пентагоне рассказали Associated Press и NBC News, что Иран собирается использовать баллистические ракеты для нападения на Израиль в ответ на действия, предпринятые Израилем против «Хезболлы» в Ливане.

В ответ на эти угрозы офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, писал Ynet. Основная цель этих переговоров — убедить Путина оказать давление на Иран, чтобы предотвратить нападение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:РоссияСШАИзраильИран

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