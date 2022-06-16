SRF: Швейцария устала от украинских беженцев
В Швейцарии многие семьи, принимающие украинских беженцев, начинают от них «уставать», сообщает швейцарский телеканал SRF.
По данным источника, сейчас примерно 30 тысяч швейцарских семей готовы принять у себя беженцев из Украины. Однако, по словам директора Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс, организация начала фиксировать первые признаки «усталости» принимающей стороны.
Так, она рассказала, что некоторых волонтеров удивляют «культурные различия» с украинцами. Беренс также добавила, что в крупных городах страны тоже наблюдается «большая проблема» из-за того, что туда после начала конфликта переехали многие беженцы.
По информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала спецоперации Украину покинули более 6,5 миллионов граждан. При этом в конце мая 2022 года украинское МВД сообщило, что около 60% жителей страны, покинувших ее после 24 февраля, уже вернулись обратно.
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