SRF: Швейцария устала от украинских беженцев

Так, она рассказала, что некоторых волонтеров удивляют «культурные различия» с украинцами. Беренс также добавила, что в крупных городах страны тоже наблюдается «большая проблема» из-за того, что туда после начала конфликта переехали многие беженцы.

По информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала спецоперации Украину покинули более 6,5 миллионов граждан. При этом в конце мая 2022 года украинское МВД сообщило, что около 60% жителей страны, покинувших ее после 24 февраля, уже вернулись обратно.