SRF: Швейцария устала от украинских беженцев

В Швейцарии многие семьи, принимающие украинских беженцев, начинают от них «уставать», сообщает швейцарский телеканал SRF.

По данным источника, сейчас примерно 30 тысяч швейцарских семей готовы принять у себя беженцев из Украины. Однако, по словам директора Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс, организация начала фиксировать первые признаки «усталости» принимающей стороны.

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Так, она рассказала, что некоторых волонтеров удивляют «культурные различия» с украинцами. Беренс также добавила, что в крупных городах страны тоже наблюдается «большая проблема» из-за того, что туда после начала конфликта переехали многие беженцы.

По информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала спецоперации Украину покинули более 6,5 миллионов граждан. При этом в конце мая 2022 года украинское МВД сообщило, что около 60% жителей страны, покинувших ее после 24 февраля, уже вернулись обратно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПолитикаУкраинаБеженцы Из УкраиныШвейцария
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