Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью
20 декабря 202414:35
Российские дежурные средства ПВО ликвидировали дрон ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.
Отмечается, что беспилотник самолетного типа был сбит в 13:40 20 декабря по московскому времени.
Целью ВСУ было совершение теракта на территории России.
Ранее украинские беспилотники повредили два автомобиля в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru