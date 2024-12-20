Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью

Российские дежурные средства ПВО ликвидировали дрон ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

Над территорией России уничтожили 36 украинских беспилотников

Отмечается, что беспилотник самолетного типа был сбит в 13:40 20 декабря по московскому времени.

Целью ВСУ было совершение теракта на территории России.

Ранее украинские беспилотники повредили два автомобиля в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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