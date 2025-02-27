Средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Дежурные системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

ПВО уничтожила над территорией России 19 украинских дронов

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат был сбит примерно в 17:10 по московскому времени (совпадает с местным). Других подробностей произошедшего в министерстве не сообщили.

Ранее российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОМинобороны РФСпецоперацияКурская ОбластьВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры