Средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Белгородской областью
27 февраля 202519:09
Дежурные системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.
Сообщается, что беспилотный летательный аппарат был сбит примерно в 17:10 по московскому времени (совпадает с местным). Других подробностей произошедшего в министерстве не сообщили.
Ранее российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генконсульство России подаст иск против напавших на дипмиссию французов
- Венгрия выступила против санкций ЕС в ядерной энергетике
- Напавшим на консульство России в Марселе дали условный срок в 8 месяцев
- Трамп продлил на год действие санкций в отношении России
- Суд арестовал имущество фигурантов дела о некачественных бронежилетах
- Экс-замглавы Минтранса Чалика отправили под домашний арест
- Средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Новая функция Google удивила всех россиян
- Тысячи жителей Воронежа остались без горячей воды и тепла
- Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле Безоса
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru