Средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат был сбит примерно в 17:10 по московскому времени (совпадает с местным). Других подробностей произошедшего в министерстве не сообщили.

Ранее российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

