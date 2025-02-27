ПВО уничтожила над территорией России 19 украинских дронов
27 февраля 202507:31
Девятнадцать беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», – указано в сообщении.
Ведомство уточнило, что 12 дронов сбили над Орловской областью, по три – над Курской и Белгородской областями, один – над Крымом.
Накануне над республикой уничтожили семь украинских беспилотников, напоминает Ura.ru.
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- ПВО уничтожила над территорией России 19 украинских дронов
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru