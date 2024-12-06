Спутнице Дурова вернули изъятую полицией во Франции технику

Блогеру Юлии Вавиловой, которая была вместе с миллиардером и создателем Telegram Павлом Дуровым во время его задержания во французском аэропорту Ле-Бурже, вернули изъятую сотрудниками правоохранительных органов технику.

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«Я получила обратно свой любимый игровой ноутбук, MacBook и два iPhone», – заявил девушка в соцсетях.

Вавилова не уточнила, вернули ли технику Дурову.

Ранее бизнесмен заявил, что его спутница потеряла ребенка после задержания в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ФранцияПавел Дуров

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