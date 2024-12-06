Спутнице Дурова вернули изъятую полицией во Франции технику
6 декабря 202400:33
Блогеру Юлии Вавиловой, которая была вместе с миллиардером и создателем Telegram Павлом Дуровым во время его задержания во французском аэропорту Ле-Бурже, вернули изъятую сотрудниками правоохранительных органов технику.
«Я получила обратно свой любимый игровой ноутбук, MacBook и два iPhone», – заявил девушка в соцсетях.
Вавилова не уточнила, вернули ли технику Дурову.
Ранее бизнесмен заявил, что его спутница потеряла ребенка после задержания в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Началась благотворительная распродажа вещей Бурунова и Безрукова
- Путин принял отставку Смирнова с поста губернатора Курской области
- Спутнице Дурова вернули изъятую полицией во Франции технику
- Байден в последний раз поучаствует в церемонии зажжения новогодней елки
- NASA отложило высадку на Луну
- В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников
- В Тбилиси протестующие используют камни и фейерверки против полиции
- Маск заявил, что лишь 1% американских госслужащих работает полноценно
- НАСА планирует первую за 50 лет высадку на Луну в 2027 году
- Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru