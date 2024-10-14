Дуров и Маск подписались друг на друга в X

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подписались друг на друга в социальной сети X, принадлежащей американскому предпринимателю.

На подписки обратили внимание пользователи соцсети. Когда именно бизнесмены подписались на аккаунты друг друга, неизвестно.

Илон Маск подписан на 784 пользователей Х, при этом аккаунт миллиардера — единственная подписка Павла Дурова.

Ранее Маск призвал освободить сооснователя Telegram после его задержания во Франции в августе, напоминает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Социальные СетиПавел ДуровИлон Маск

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