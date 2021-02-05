«Спутник V» может быть поставлен в Ереван в марте

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства может быть поставлена в Армению в начале марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава республики Гаяне Саакян.

По ее словам, в настоящее время ведутся «активные переговоры». «Спутник V» приобретается напрямую у России, и более доступна в ценовом плане, отметила Саакян.

Цена одной дозы препарата составит около $10.

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Первый президент СССР Михаил Горбачев в эфире НСН поддержал идею выдвижения создателей российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на Нобелевскую премию.

«Да, они достойны этого. В основе их работы – жизни людей», - отметил политик, который сам является обладателем Нобелевской премии мира.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:АрменияВакцина
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