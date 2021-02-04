Вакцину «Спутник V» и другие препараты от COVID-19 проверят на дозволенность мусульманам

Заместитель председателя совета улемов, председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что у разработчиков российских вакцин от коронавируса будет запрошена информация о составе препаратов, сообщает ТАСС.

«Важно подчеркнуть, что вакцина считается допустимой только в том случае, если иной альтернативы для сохранения жизни и здоровья человека нет», - подчеркнул Аляутдинов.

Муфтий отметил, что в связи с многочисленными обращениями верующих Совет улемов ДУМ РФ уже запросил у Центра им. Гамалеи необходимую информацию, касающуюся вакцины «Спутник V», для того, чтобы определить, позволено ли мусульманам её использовать.

По его словам, пока в составе первой в мире вакцины от COVID-19 не выявлено компонентов человеческого и свиного происхождения. Аляутдинов добавил, что работа по изучению препарата продолжается, после чего будет обнародовано экспертное заключение.

Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V», в которой приняли участие почти 20 тысяч добровольцев, отмечает журнал «Профиль». По данным специалистов, эффективность препарата составляет 91,6%, более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% - клеточный иммунный ответ.

