«Спутник Лайт» одобрен для применения в Египте

В РФПИ добавили, что российская вакцина показала высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации в целом ряде стран. Также «Спутник Лайт» сейчас применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.

Между тем, ранее руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра Центра имени М. П. Чумакова Екатерина Кордубан заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется огромным спросом среди россиян, не приостановлен, препарат выпускается после запланированной модернизации производства.

