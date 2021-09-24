«Спутник Лайт» одобрен для применения в Египте
Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» одобрена для применения в Египте. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В феврале в этой стране была также одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Отмечается, что проведение вакцинации «Спутником Лайт» в Египте призвано способствовать более быстрому сформированию популяционного иммунитета в наиболее населенной стране Ближнего Востока.
В РФПИ добавили, что российская вакцина показала высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации в целом ряде стран. Также «Спутник Лайт» сейчас применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.
Между тем, ранее руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра Центра имени М. П. Чумакова Екатерина Кордубан заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется огромным спросом среди россиян, не приостановлен, препарат выпускается после запланированной модернизации производства.
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