Спиваков постыдился носить орден, полученный от Лукашенко
Дирижёр Владимир Спиваков обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в открытом письме, отказываясь от выданного им ордена Франсиска Скорины.
«В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией̆», - говорится в, опубликованном в Instagram Московского международного Дома музыки, открытом письме.
Он заявил, что власти Белоруссии сегодня с крайней жестокостью подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране, выразил солидарность белорусскому народу и отказался от ордена, которым был награждён.
«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили», - сообщается в конце опубликованного письма.
Среди известных Кавалеров Ордена Франциска Скорины также есть Юрий Григорович, Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Виктор Дробыш, Михаил Пиотровский, Юрий Башмет, Валентин Сидоров и Виктор Захарченко.
Между тем, протестующих в Белоруссии поддержал также российский комик и телеведущий Гарик Харламов. «Что за беспредел творится в Белоруссии? «Батька» лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Александр Григорьевич, остановите насилие! Не превращайтесь в зверей!» — цитирует Ura.ru тираду артиста в соцсетях.
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