Спиваков постыдился носить орден, полученный от Лукашенко

Он заявил, что власти Белоруссии сегодня с крайней жестокостью подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране, выразил солидарность белорусскому народу и отказался от ордена, которым был награждён.

«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили», - сообщается в конце опубликованного письма.

Среди известных Кавалеров Ордена Франциска Скорины также есть Юрий Григорович, Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Виктор Дробыш, Михаил Пиотровский, Юрий Башмет, Валентин Сидоров и Виктор Захарченко.

Между тем, протестующих в Белоруссии поддержал также российский комик и телеведущий Гарик Харламов. «Что за беспредел творится в Белоруссии? «Батька» лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Александр Григорьевич, остановите насилие! Не превращайтесь в зверей!» — цитирует Ura.ru тираду артиста в соцсетях.