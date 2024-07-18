Спикером нацсобрания Франции переизбрали Яэль Брон-Пиве
Представляющая коалицию президента Эммануэля Макрона "Вместе" Яэль Брон-Пиве переизбрана на пост председателя Национального собрания Франции, следует из онлайн-трансляции на сайте французского парламента.
Брон-Пиве победила в третьем туре голосования, заручившись поддержкой 220 депутатов.
Кандидат от коалиции левых «Новый народный фронт», коммунист Андре Шассен, получил 207 голосов. Представитель правой партии «Национальное объединение» Себастьен Шеню получил 141 голос.
В первом туре голосования приняли участие шесть кандидатов. Среди них были центрист Шарль де Курсон от фракции LIOT, Наим Мутшу от союзной партии Макрона «Горизонты» и Филипп Жувен от республиканцев. Позже Наим Мутшу и Филипп Жувен сняли свои кандидатуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru