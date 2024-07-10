СМИ: Часть левых во Франции предложила создать отдельную группу в парламенте
Во Франции часть левых предложила создать отдельную группу в парламенте после победы на выборах коалиции «Новый народный фронт», сообщает BFMTV.
По данным телеканала, часть избранных депутатов «Непокорившейся Франции» предложила зеленым и коммунистам, также входящим в коалицию, отделиться и создать свою группу. В составе коалиции левых, получивших 182 места в парламенте, «Непокорившаяся Франция» заняла 75 депутатских кресел, социалисты – 65, зеленые получили 33 мандата, у коммунистов девять мест.
Правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен во главе с молодым и популярным в соцсетях Жорданом Барделла провалило второй тур парламентских выборов во Франции, заняв лишь третье место после «меланшоновцев» и «макронистов». Теперь Европа может не бояться появления во Франции правого премьера, при этом неудаче Ле Пен мог, не желая того, косвенно «способствовать» МИД РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru