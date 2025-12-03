Спикер парламента Чехии призвал к прагматичному подходу в отношениях с Россией

Спикер парламента Чехии Томио Окамура, находящийся с визитом в Братиславе, заявил в интервью телеканалу ТА3, что возможные контакты с Россией следует рассматривать не только через идеологическую призму, но прежде всего с позиции прагматических интересов. По его словам, любые переговоры должны быть ориентированы на повышение уровня жизни граждан.

Окамура отметил, что нынешняя чешская правящая коалиция не планирует выстраивать диалог с Москвой. Однако он напомнил, что даже после начала конфликта на Украине тогдашний канцлер Австрии Карл Нехаммер посещал Россию, чтобы контролировать поставки энергоресурсов.

Политик также сослался на заявления австрийских властей о том, что после окончания конфликта они не исключают возобновления импорта сырья из РФ, поскольку это экономически выгодно. По его словам, подобные сигналы свидетельствуют о переходе дискуссии с глобального уровня на уровень «высокоразвитых европейских государств».

Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что вопрос заключается в выборе стратегии. Наблюдать за развитием событий со стороны или попытаться взять инициативу в свои руки, чтобы своевременно получать информацию о ситуации. Он заявил, что не рассматривает политику США или Австрии в черно-белых тонах и считает необходимым подходить к отношениям с Россией с учетом реальных потребностей населения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Эдуард Эрбен
ТЕГИ:РоссияЧехия

