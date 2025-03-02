По его словам, после оскорблений в Овальном кабинете команда американского лидера не видела возможностей для продолжения диалога. Политик также опроверг информацию о том, что инцидент был подстроен. Отмечается, что заключение сделки по редкоземельным металлам позволило бы объединиться экономически благодаря инвестициям, в которых нуждался Киев. Уолтц указал, что после подписания договора планировалось провести переговоры с Москвой для завершения украинского конфликта. Однако после встречи стало ясно, что у Зеленского отсутствует желание прекратить огонь.

Ранее журналист Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

