В США рассказали, как выгнали Зеленского из Белого дома
Решение выдворить президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома было принято единогласно, сообщил в Telegram журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов со ссылкой на советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца.
По его словам, после оскорблений в Овальном кабинете команда американского лидера не видела возможностей для продолжения диалога. Политик также опроверг информацию о том, что инцидент был подстроен. Отмечается, что заключение сделки по редкоземельным металлам позволило бы объединиться экономически благодаря инвестициям, в которых нуждался Киев. Уолтц указал, что после подписания договора планировалось провести переговоры с Москвой для завершения украинского конфликта. Однако после встречи стало ясно, что у Зеленского отсутствует желание прекратить огонь.
Ранее журналист Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан: Знаменитостям платили миллионы за поездку на Украину
- В США рассказали, как выгнали Зеленского из Белого дома
- Журналист Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского
- Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии
- СМИ: Буйнов не извинился перед сбитой им женщиной
- Юра Борисов отдаст «Оскар» маме, если получит награду
- Эрнст вернулся на телевидение в память о Владиславе Листьеве
- Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на ЗАЭС
- Грузовой самолет экстренно сел в Ньюарке из-за возгорания двигателя
- Число жертв циклона «Гаранс» на острове Реюньон увеличилось до четырех
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru