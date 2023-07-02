Spiegel: между ФРГ и Польшей разгорелся скандал из-за танков Leopard
Между Варшавой и Берлином разразился скандал из-за обслуживания переданных украинской армии танков Leopard, пишет издание Ser Spiegel.
Несколько машин доставили с Украины в Польшу для ремонта. Однако контракт между польским концерном и немецким производителем танков все еще не заключен.
Причиной конфликта названа разница в стоимости работ. Польская сторона хочет брать за первичную диагностику 100 тысяч евро, тогда как в Германии такие работы стоят 12 тысяч.
«Еще до поставки боевых танков Варшава публично обвиняла Берлин в специальной задержке в поставках танков. Поэтому кажется очевидным, что споры по поводу танкового узла также политически мотивированы», - пишет издание.
Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что украинские бойцы нарочно подрывают танки Leopard, чтобы не идти на них в бой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru