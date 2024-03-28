Спецслужбы Польши провели обыски по делу о российском шпионаже
Польские спецслужбы провели обыски по делу о шпионской деятельности в пользу России. Об этом сообщило Агентство внутренней безопасности Польши.
Отмечается, что обыски, в частности, проходят на территории городов Варшавы и города Тыхы. В ходе проведения мероприятий были изъяты 48,5 тысячи евро и 36 тысяч долларов, а также мобильные телефоны и электронные носители.
По мнению польских спецслужб, целью шпионажа было создание и распространение «пророссийских инициатив и кампаний» в СМИ Европы, в частности, посредством создания новостного портала Voice of Europe.
По данным Агентства внутренней безопасности, обыски проводились при содействии «ряда европейских служб, в частности, партнеров из Чехии».
Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев отказался явиться в МИД республики после сообщений о нарушении российской ракетой воздушного пространства из-за отказа предоставить доказательную базу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru