Спецслужбы Польши провели обыски по делу о российском шпионаже

Отмечается, что обыски, в частности, проходят на территории городов Варшавы и города Тыхы. В ходе проведения мероприятий были изъяты 48,5 тысячи евро и 36 тысяч долларов, а также мобильные телефоны и электронные носители.

По мнению польских спецслужб, целью шпионажа было создание и распространение «пророссийских инициатив и кампаний» в СМИ Европы, в частности, посредством создания новостного портала Voice of Europe.

По данным Агентства внутренней безопасности, обыски проводились при содействии «ряда европейских служб, в частности, партнеров из Чехии».

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев отказался явиться в МИД республики после сообщений о нарушении российской ракетой воздушного пространства из-за отказа предоставить доказательную базу.

