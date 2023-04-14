СМИ: россиянку задержали в Швеции за шпионаж
Полиция Швеции задержала гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже, сообщает телеканал ТВ4.
По данным СМИ, задержанная россиянка работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гётеборге. Уточняется, что на допрос вызвали людей, которые, по информации телеканала, могут как-то помочь следствию. Также были проведены обыски.
Полиция Гётеборга подтверждает проведение операции по задержанию, но комментировать ситуацию отказывается из-за конфиденциальности предварительного следствия.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что в Великобритании изменились критерии отбора шпионов: теперь, чтобы стать секретным агентом, не нужно иметь британское происхождение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru