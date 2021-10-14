Спецпредставитель США: Россия должна убрать ракеты, нарушающие ДРСМД

Так он разъяснил, как администрация Джо Байдена относится к инициативе президента России Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. «Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», - сказал спецпредставитель.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Сенатор посоветовал США перестать изображать из себя оскорбленную невинность и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе.

