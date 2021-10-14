Спецпредставитель США: Россия должна убрать ракеты, нарушающие ДРСМД

Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, как считает Вашингтон, ДРСМД, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардта.

В МИД РФ отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде

Так он разъяснил, как администрация Джо Байдена относится к инициативе президента России Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. «Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», - сказал спецпредставитель.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Сенатор посоветовал США перестать изображать из себя оскорбленную невинность и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе.

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ФОТО: ракеты баллистическая ракета ДРСМД
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