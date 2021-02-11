В МИД РФ отвергли возможность восстановления ДРСМД в прежнем виде

В МИД РФ отвергли возможность восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в прежнем виде, передает РИА Новости слова замглавы ведомства Сергея Рябкова.

«Я не думаю, что существуют перспективы восстановления ДРСМД в том виде, в котором он существовал на протяжении трех десятков лет», - сказал Рябков.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с определённым диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, обвинив Москву в несоблюдении обязательств. В частности, Вашингтон настаивал, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729, утверждая, что её дальность нарушает положения ДРСМД. В ответ на демарш США президент России Владимир Путин 3 июля 2019 года подписал закон о приостановке ДРСМД. Официально договор прекратил действие 2 августа.

В октябре 2020 года Путин заявил о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Россия готова по доброй воле не предпринимать развертывания на своей европейской части ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Тогда же советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы развернуть гиперзвуковые ракеты на территории Европы с целью «сдерживания России».

