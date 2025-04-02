Спецназ Росгвардии ликвидировал позицию миномета ВСУ в Харьковской области

Спецназ Росгвардии ликвидировал в Харьковской области позицию миномета ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оператором дрона-разведчика была зафиксирована вспышка выстрела вражеского миномета в ходе воздушной разведки возле населенного пункта в лесу.

Сотрудник Росгвардии погиб в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ

Координаты были переданы в командный пункт, артиллеристы смогли нанести огневое поражение.

Ранее сотрудник Росгвардии погиб в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияРосгвардия

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