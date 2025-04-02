Спецназ Росгвардии ликвидировал позицию миномета ВСУ в Харьковской области
2 апреля 202521:04
Спецназ Росгвардии ликвидировал в Харьковской области позицию миномета ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Оператором дрона-разведчика была зафиксирована вспышка выстрела вражеского миномета в ходе воздушной разведки возле населенного пункта в лесу.
Координаты были переданы в командный пункт, артиллеристы смогли нанести огневое поражение.
Ранее сотрудник Росгвардии погиб в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru