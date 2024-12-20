Спецназ Росгвардии уничтожил украинский внедорожник

Спецназ Росгвардии ликвидировал в Курской области украинский внедорожник. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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На предоставленных видеоматериалах заметно, как дрон-камикадзе атакует автомобиль ВСУ и взрывается.

В пресс-службе уточнили, что движущееся с высокой скоростью транспортное средство обнаружил оператор БПЛА, было принято решение о ликвидации автомобиля.

Ранее бойцы Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили схрон со взрывчатыми веществами и боеприпасами иностранного производства в заброшенном здании в одном из населенных пунктов ЛНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:СпецоперацияВСУАвтомобильРосгвардия

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