Спецназ Росгвардии уничтожил украинский внедорожник

На предоставленных видеоматериалах заметно, как дрон-камикадзе атакует автомобиль ВСУ и взрывается.

В пресс-службе уточнили, что движущееся с высокой скоростью транспортное средство обнаружил оператор БПЛА, было принято решение о ликвидации автомобиля.

Ранее бойцы Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили схрон со взрывчатыми веществами и боеприпасами иностранного производства в заброшенном здании в одном из населенных пунктов ЛНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

