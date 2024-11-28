Грузия замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года
Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до 2028 года приостановить обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в стране также намерены отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.
Уточняется, что действия стали ответом на резолюцию Европарламента, который не признал выборы в Грузии и потребовал ввести санкции против победившей на них партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».
Грузия подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году вслед за Украиной и Молдавией. Последние получили статусы кандидатов в члены ЕС, но Грузия им не стала, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые обнаружили скелет крокодила, возраст которого 10 млн лет
- Кобяков предложил создать альтернативу Нобелевской премии в БРИКС
- В Петербурге 16 посетителей суши ресторана попали в больницу с отравлением
- Тысячи участников зарегистрировались за сутки на конкурс «Лидеры России. Политика»
- Самолет из Бангкока приземлился в Кольцово, где его проверят из-за сообщения о минировании
- В Госдуму внесен законопроект о росте штрафов за курение и распитие алкоголя
- РФС договорился сотрудничать с самарским губернатором по расследованию коррупции
- Актер Гела Месхи рассказал, что в его жизни был криминал
- Дольф Лундгрен заявил, что после девяти лет борьбы победил рак
- Мультфильм «Моана-2» собрал $54 миллиона в первый день премьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru