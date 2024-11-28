Грузия замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года

По его словам, в стране также намерены отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Уточняется, что действия стали ответом на резолюцию Европарламента, который не признал выборы в Грузии и потребовал ввести санкции против победившей на них партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году вслед за Украиной и Молдавией. Последние получили статусы кандидатов в члены ЕС, но Грузия им не стала, напоминает «Радиоточка НСН».

