Грузия замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до 2028 года приостановить обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Парламент Грузии утвердил правительство во главе с Кобахидзе

По его словам, в стране также намерены отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Уточняется, что действия стали ответом на резолюцию Европарламента, который не признал выборы в Грузии и потребовал ввести санкции против победившей на них партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году вслед за Украиной и Молдавией. Последние получили статусы кандидатов в члены ЕС, но Грузия им не стала, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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