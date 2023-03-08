Спецназ разгоняет митингующих в Тбилиси

В Тбилиси сотрудники спецназа двинулись по проспекту Руставели для разгона протестующих, сообщает телеканал «Рустави 2».

Президент Грузии поддержала протестующих против закона об иноагентах

Они применяют слезоточивый газ и водомет.

Ранее участники протеста прорвали заграждения у входа в парламент. Люди пытались ворваться во внутренний двор здания, где стояли бригады спецназа.

Протесты проходят против закона об иноагентах.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Имедашвили
ТЕГИ:ПротестыГрузия
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