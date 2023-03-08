Спецназ разгоняет митингующих в Тбилиси
8 марта 202301:02
В Тбилиси сотрудники спецназа двинулись по проспекту Руставели для разгона протестующих, сообщает телеканал «Рустави 2».
Они применяют слезоточивый газ и водомет.
Ранее участники протеста прорвали заграждения у входа в парламент. Люди пытались ворваться во внутренний двор здания, где стояли бригады спецназа.
Протесты проходят против закона об иноагентах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru