Протестующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент

Митингующие жители Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Люди пытаются ворваться во внутренний двор, где стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона протестующих.

Ранее президент выступила с обращением к нации после начала массовых протестов в Тбилиси. Она поддержала протестующих против закона об иноагентах.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Имедашвили
ТЕГИ:ПротестГрузия
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