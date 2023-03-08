Протестующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент

Люди пытаются ворваться во внутренний двор, где стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона протестующих.

Ранее президент выступила с обращением к нации после начала массовых протестов в Тбилиси. Она поддержала протестующих против закона об иноагентах.

