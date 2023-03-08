Протестующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент
8 марта 202300:08
Митингующие жители Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Люди пытаются ворваться во внутренний двор, где стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона протестующих.
Ранее президент выступила с обращением к нации после начала массовых протестов в Тбилиси. Она поддержала протестующих против закона об иноагентах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru