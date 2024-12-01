Премьер Грузии потребовал от президента покинуть свой пост в декабре

Ираклий Кобахидзе отметил, что понимает «эмоциональное состояние» Зурабишвили, но «конечно, ей придется покинуть свою резиденцию и сдать это здание законно избранному президенту».



Кобахидзе также проигнорировал заявление США о приостановке стратегического партнерства с Грузией. Он сказал, что это «временное событие», и Грузия будет вести переговоры с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа, когда тот вступит в должность в январе.

Правящая партия «Грузинская мечта» ранее объявила, что выборы нового президента пройдут 14 декабря, а инаугурация состоится 29 декабря. Партия выдвинула на пост лидера страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

В Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты, вызванные решением правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

