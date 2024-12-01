Премьер Грузии потребовал от президента покинуть свой пост в декабре
Президент Саломе Зурабишвили должна покинуть свой пост по окончании ее полномочий 29 декабря 2024 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Политика цитирует агентство Reuters.
Саломе Зурабишвили 1 декабря заявляла, что откажется уйти в отставку, когда срок ее полномочий истечет в конце этого месяца. Она это мотивировала тем, выборы нового парламента в октябре были нелегитимными, и поэтому законодательный орган не имеет права назначать ее преемника.
Ираклий Кобахидзе отметил, что понимает «эмоциональное состояние» Зурабишвили, но «конечно, ей придется покинуть свою резиденцию и сдать это здание законно избранному президенту».
Кобахидзе также проигнорировал заявление США о приостановке стратегического партнерства с Грузией. Он сказал, что это «временное событие», и Грузия будет вести переговоры с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа, когда тот вступит в должность в январе.
Правящая партия «Грузинская мечта» ранее объявила, что выборы нового президента пройдут 14 декабря, а инаугурация состоится 29 декабря. Партия выдвинула на пост лидера страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.
В Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты, вызванные решением правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Грузии потребовал от президента покинуть свой пост в декабре
- В России зафиксировали сбой в работе мессенджера Viber
- Теракт, который готовил исламист-подросток, предотвратили в Германии
- Самолет с футболистами «Динамо» направили в Махачкалу вместо Грозного
- Украинский дрон тяжело ранил таксиста в белгородском селе
- Депутат Госдумы предложила снизить количество уроков в школе
- Роспотребнадзор: за десять лет заболеваемость ВИЧ в РФ снизилась на 27%
- Масштабные забастовки начнутся на всех заводах Volkswagen в Германии
- Иноагента Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане
- Отсудивший у BMW 300 миллионов россиянин отправит половину суммы на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru