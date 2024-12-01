Евросоюз может ввести санкции против Грузии
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас допустила введение санкций в отношении Грузии. Ранее правящая партия республики временно отказалась от евроинтеграции, сообщает агентство dpa.
Насилие против мирных демонстрантов Каллас назвала недопустимым. По ее словам, грузинское правительство должно уважать волю своего народа.
Возможные последствия для Грузии со стороны Евросоюза будут обсуждаться со всеми странами-членами сообщества. В качестве вероятных санкционных мер Кая Каллас назвала финансовые и визовые ограничения.
Массовые акции протеста в Тбилиси и нескольких других городах Тбилиси идут третий день. Они начались после отказа премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе от от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru