Евросоюз может ввести санкции против Грузии

Возможные последствия для Грузии со стороны Евросоюза будут обсуждаться со всеми странами-членами сообщества. В качестве вероятных санкционных мер Кая Каллас назвала финансовые и визовые ограничения.

Массовые акции протеста в Тбилиси и нескольких других городах Тбилиси идут третий день. Они начались после отказа премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе от от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

