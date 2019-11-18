Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

18 ноября 201916:39

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси. Об этом сообщает «Рустави 2». В начале операции силовые методы не применялись, однако позже в ход пошли дубинки и водометы. Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать спецназу передвигаться.

Напомним, ранее грузинский парламент не смог принять поправки в конституцию, которые предусматривают переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В столице начались многотысячные акции протеста. Оппозиционные силы объединились и требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.

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В понедельник, 18 ноября, протестующие заблокировали входы в парламент. Участники акции разместили вдоль здания палатки и огородили прилегающую территорию мешками песка.

Ранее в МВД Грузии сообщили, что мирный митинг в Тбилиси начал приобретать противозаконный характер.

Бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН заявила, что на этот раз оппозицию объединила «непорядочность нынешней власти».


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Умикашвили
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