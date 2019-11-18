Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси. Об этом сообщает «Рустави 2». В начале операции силовые методы не применялись, однако позже в ход пошли дубинки и водометы. Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать спецназу передвигаться.

Напомним, ранее грузинский парламент не смог принять поправки в конституцию, которые предусматривают переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В столице начались многотысячные акции протеста. Оппозиционные силы объединились и требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.