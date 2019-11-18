Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси. Об этом сообщает «Рустави 2». В начале операции силовые методы не применялись, однако позже в ход пошли дубинки и водометы. Некоторые из митингующих легли на асфальт, чтобы помешать спецназу передвигаться.
Напомним, ранее грузинский парламент не смог принять поправки в конституцию, которые предусматривают переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В столице начались многотысячные акции протеста. Оппозиционные силы объединились и требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
В понедельник, 18 ноября, протестующие заблокировали входы в парламент. Участники акции разместили вдоль здания палатки и огородили прилегающую территорию мешками песка.
Ранее в МВД Грузии сообщили, что мирный митинг в Тбилиси начал приобретать противозаконный характер.
Бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН заявила, что на этот раз оппозицию объединила «непорядочность нынешней власти».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В кабмине оценили предложение сократить время продажи алкоголя
- Россия сделала Украине официальное предложение по газу
- Протестующим в Грузии дали полчаса на снятие блокады парламента
- Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
- Сенатор: Возврат судов показывает умение России и Украины договариваться