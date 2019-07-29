Специфика Трампа. В РАН объяснили смену главы Нацразведки США
Глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН рассказал НСН, почему в Белом доме продолжают происходить перестановки.
Президент США Дональд Трамп решил сменить директора Национальной разведки. Американский лидер сообщил в своем Twitter, что действующий глава ведомства Дэн Коутс покинет свой пост 15 августа. На его должность Трамп выдвинул конгрессмена Джона Рэтклиффа, чью кандидатуру теперь должен будет утвердить Сенат США.
Новый глава Национальной разведки США скорее всего будет более покладистым, чем уходящий Дэн Коутс, известный разногласиями с президентом Трампом, заявил в эфире НСН руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов.
«Я думаю, что если он принял это предложение, то он хочет не продолжать принципиальную линию своего предшественника, чтобы вслед за ним тоже быть уволенным, а, наверное, все-таки хочет этот пост сохранить. И скорее всего, он будет более покладистым, и с Трампом спорить не станет», — предположил эксперт.
В то же время собеседник НСН отметил, что с Трампом вступают в противоречия практически все, кто с ним работает. Такова специфика, по его словам, действующего президента США.
«Учитывая специфический характер нынешнего президента, с ним все вступают в противоречия. Ушли уже не только глава уровня суб-министерства, но и с министерского уровня, сколько людей ушло. И госсекретарь, и министр обороны, и советник по национальной безопасности не раз сменился. Это специфика Трампа», — отметил Алексей Арбатов.
Отметим, что действующий советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стал третьим человеком, занимающим эту должность при Дональде Трампе. В самом начале срока Трампа меньше месяца на этом посту пробыл Майкл Флинн, а затем чуть больше года Герберт Макмастер. Нынешний госсекретарь США Майк Помпео вступил в эту должность в апреле прошлого года, сменив Рекса Тиллерсона, а после ухода Джеймса Маттиса с поста министра обороны США в январе 2019 года Пентагон возглавлял сначала Патрик Шанахан в ранге исполняющего обязанности, а с июня этого года – Марк Экспер. При этом в будущем перестановки в Белом доме не прекратятся, уверен собеседник НСН.
«Учитывая непредсказуемый характер Трампа и массу конфликтных ситуаций, которые он создает, что вызывает потом конфликты внутри администрации и между администрацией и Конгрессом, конечно, это будет продолжаться», — резюмировал эксперт.
Напомним, что должность директора Национальной разведки США была создана после террористических атак 11 сентября 2001 года. Дэн Коутс занимал ее с 16 марта 2017 года. По сообщениям американских СМИ, он нередко злил президента Трампа, высказывая свои оценки по России, Северной Корее и другим вопросам. В свою очередь, конгрессмен-республиканец из Техаса Джон Рэтклифф поддерживает позицию Трампа о «российском вмешательстве» и на прошлой неделе устроил жесткий допрос в Конгрессе бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру, который не хотел утверждать, что по итогам своего почти двухлетнего расследования с Трампа сняты все подозрения в «сговоре» с Москвой.
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