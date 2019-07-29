Специфика Трампа. В РАН объяснили смену главы Нацразведки США

В то же время собеседник НСН отметил, что с Трампом вступают в противоречия практически все, кто с ним работает. Такова специфика, по его словам, действующего президента США.

«Учитывая специфический характер нынешнего президента, с ним все вступают в противоречия. Ушли уже не только глава уровня суб-министерства, но и с министерского уровня, сколько людей ушло. И госсекретарь, и министр обороны, и советник по национальной безопасности не раз сменился. Это специфика Трампа», — отметил Алексей Арбатов.

Отметим, что действующий советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стал третьим человеком, занимающим эту должность при Дональде Трампе. В самом начале срока Трампа меньше месяца на этом посту пробыл Майкл Флинн, а затем чуть больше года Герберт Макмастер. Нынешний госсекретарь США Майк Помпео вступил в эту должность в апреле прошлого года, сменив Рекса Тиллерсона, а после ухода Джеймса Маттиса с поста министра обороны США в январе 2019 года Пентагон возглавлял сначала Патрик Шанахан в ранге исполняющего обязанности, а с июня этого года – Марк Экспер. При этом в будущем перестановки в Белом доме не прекратятся, уверен собеседник НСН.

«Учитывая непредсказуемый характер Трампа и массу конфликтных ситуаций, которые он создает, что вызывает потом конфликты внутри администрации и между администрацией и Конгрессом, конечно, это будет продолжаться», — резюмировал эксперт.

Напомним, что должность директора Национальной разведки США была создана после террористических атак 11 сентября 2001 года. Дэн Коутс занимал ее с 16 марта 2017 года. По сообщениям американских СМИ, он нередко злил президента Трампа, высказывая свои оценки по России, Северной Корее и другим вопросам. В свою очередь, конгрессмен-республиканец из Техаса Джон Рэтклифф поддерживает позицию Трампа о «российском вмешательстве» и на прошлой неделе устроил жесткий допрос в Конгрессе бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру, который не хотел утверждать, что по итогам своего почти двухлетнего расследования с Трампа сняты все подозрения в «сговоре» с Москвой.

