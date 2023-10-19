Спецборт МЧС РФ с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыл в Египет
Самолёт МЧС РФ с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прилетел в египетский аэропорт Эль-Ариш - ближайшую воздушную гавань к границе с Палестиной, сообщает ТАСС.
Уточняется, что на борту российского Ил-76 находятся 27 тонн продовольствия, в том числе мука, сахар, рис и макаронные изделия.
Отмечается, что доставка гуманитарной помощи осуществляется в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению правительства РФ. Сначала груз передадут организации Красного Полумесяца Египта, после чего его направят в сектор Газа.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что египетские власти согласились открыть КПП «Рафах» на границе с Газой для доставки гуманитарной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru