Спецборт МЧС РФ с гуманитарной помощью для сектора Газа прибыл в Египет

Уточняется, что на борту российского Ил-76 находятся 27 тонн продовольствия, в том числе мука, сахар, рис и макаронные изделия.

Отмечается, что доставка гуманитарной помощи осуществляется в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению правительства РФ. Сначала груз передадут организации Красного Полумесяца Египта, после чего его направят в сектор Газа.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что египетские власти согласились открыть КПП «Рафах» на границе с Газой для доставки гуманитарной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».