Спецборт МЧС доставил эвакуированных из Газы россиян в Москву

Спецборт приземлился в аэропорту Домодедово в понедельник в 21:14. Самолет выполнил рейс из Каира, где развернут оперативный штаб МЧС.

Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. В воскресенье через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и палестинского анклава прошли 70 граждан РФ.

Всего пункт пропуска за два дня пересекли 168 россиян. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают продуктами и водой, сообщает «Радиоточка НСН».

