Спецборт МЧС доставил эвакуированных из Газы россиян в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Москву, передает ТАСС.

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Спецборт приземлился в аэропорту Домодедово в понедельник в 21:14. Самолет выполнил рейс из Каира, где развернут оперативный штаб МЧС.

Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. В воскресенье через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и палестинского анклава прошли 70 граждан РФ.

Всего пункт пропуска за два дня пересекли 168 россиян. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают продуктами и водой, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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