Спецборт МЧС доставил эвакуированных из Газы россиян в Москву
Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами прибыл в Москву, передает ТАСС.
Спецборт приземлился в аэропорту Домодедово в понедельник в 21:14. Самолет выполнил рейс из Каира, где развернут оперативный штаб МЧС.
Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. В воскресенье через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и палестинского анклава прошли 70 граждан РФ.
Всего пункт пропуска за два дня пересекли 168 россиян. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают продуктами и водой, сообщает «Радиоточка НСН».
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