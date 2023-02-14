Спасатели МЧС будут выведены из Турции и Сирии

По его словам, российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в зоне бедствия. Он отметил, что сейчас к разбору завалов привлечена тяжелая техника. В связи с этим, как отметил Куренков, президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России из Турции и Сирии.

Российские спасатели за время участия в поисково-спасательных работах извлекли из-под обломков разрушенных зданий 44 человека, пять из них подавали признаки жизни. Они также обнаружили $150 тысяч под завалами одного из домов, деньги передали полиции.

