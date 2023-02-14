Спасатели МЧС будут выведены из Турции и Сирии
Группировка МЧС будет выведена из Сирии и Турции в связи с завершением поисково-спасательной операции, которая продолжалась после разрушительного землетрясения 6 февраля. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
По его словам, российские спасатели завершают поисково-спасательные работы в зоне бедствия. Он отметил, что сейчас к разбору завалов привлечена тяжелая техника. В связи с этим, как отметил Куренков, президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России из Турции и Сирии.
Российские спасатели за время участия в поисково-спасательных работах извлекли из-под обломков разрушенных зданий 44 человека, пять из них подавали признаки жизни. Они также обнаружили $150 тысяч под завалами одного из домов, деньги передали полиции.
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