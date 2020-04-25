Лукашенко отправился на субботник в Чернобыльскую зону
Президент Белоруссии в субботу, 25 апреля, отправился в Чернобыльскую зону. Белорусский лидер традиционно посещает пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы в двадцатых числах апреля. В этом году поездка совпала с проведением республиканского субботника, который президент не стал отменять, несмотря на распространение коронавируса.
Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на белорусские СМИ, Лукашенко планирует поучаствовать в работах на территории национального парка «Припятский», где высадят сосны.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН объяснил, почему «считать субботник угрозой дальнейшего всплеска коронавируса в Беларуси в корне неверно». По его словам, субботник, к тому же, является дополнительным источником пополнения казны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru