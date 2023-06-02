Штатные спутники «Скиф» запустят в 2026 году
Первые штатные спутники группировки для широкополосного доступа в интернет «Скиф» отправятся на орбиту в 2026 году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные АО «Решетнев».
Кроме того, сообщается, что одна ракета-носитель будет выводить на орбиту два спутника, а полная группировка будет включать в себя 12 аппаратов — на каждой из трех орбитальных плоскостей разместятся по четыре спутника. Отмечается, что спутники весом 1750 кг рассчитаны на активную службу в течение 12 лет.
Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что серийное производство спутников наладят на новом заводе, который сдадут в эксплуатацию в 2026 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru