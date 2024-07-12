SpaceX назвала сбой двигателя причиной аварии при запуске Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 из-за неисправности в работе одного из двигателей не смогла успешно вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

По информации компании, двигатель второй ступени ракеты прекратил работу преждевременно, из-за чего спутники Starlink были выведены на орбиту ниже запланированной.

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В публикации отмечается, что удалось установить связь с пятью из 20 спутников и в настоящее время предпринимаются попытки поднять их орбиту. Илон Маск, владелец SpaceX, заявил, что это может не привести к результатам, но компания все равно попытается исправить ситуацию.

Этот запуск Falcon 9 стал 69-м в 2024 году, при этом общее количество запусков ракет компании составляет более 350, сообщает CBS News. Инциденты с ракетой случались и ранее. Осенью 2016 года Falcon 9 взорвалась во время запуска. Представители SpaceX объяснили взрыв как «аномалию» на пусковой платформе. Илон Маск уточнил, что взрыв произошел во время залива топлива, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: SpaceX
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