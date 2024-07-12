SpaceX назвала сбой двигателя причиной аварии при запуске Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 из-за неисправности в работе одного из двигателей не смогла успешно вывести на орбиту очередную партию спутников Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

По информации компании, двигатель второй ступени ракеты прекратил работу преждевременно, из-за чего спутники Starlink были выведены на орбиту ниже запланированной.