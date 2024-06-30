Китайский аналог ракеты Falcon 9 потерпел крушение при испытаниях
Китайская ракета-носитель Tianlong-3 рухнула в горах в провинции Хэнань во время испытаний. Об этом пишет издание Sohu.
На кадрах видно, как после запуска двигатель ракеты выбрасывает черный дым, после чего она начинает падать. При крушении прогремел мощный взрыв. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Tianlong-3 создана китайской частной компанией Space Pioneer. Разработка является аналогом американской ракеты Falcon 9.
В начале июня компания SpaceX сообщила об успешном окончании четвертого испытательного полета космического корабля Starship, передает «Радиоточка НСН».
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