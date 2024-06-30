Китайский аналог ракеты Falcon 9 потерпел крушение при испытаниях

На кадрах видно, как после запуска двигатель ракеты выбрасывает черный дым, после чего она начинает падать. При крушении прогремел мощный взрыв. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Tianlong-3 создана китайской частной компанией Space Pioneer. Разработка является аналогом американской ракеты Falcon 9.

В начале июня компания SpaceX сообщила об успешном окончании четвертого испытательного полета космического корабля Starship, передает «Радиоточка НСН».

