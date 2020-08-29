Создатель Nexta раскрыл информацию о чате для координации протестов в Белоруссии
Создатель популярного в Белоруссии русскоязычного Telegram-канала Nexta Live Степан Путило рассказал о роли ресурса в координации протестов в стране. 22-летний блогер находится в Польше, потому что в Белоруссии и России он объявлен в розыск, рассказывает РБК.
Семикратный рост аудитории Telegram-канала с 317,4 тыс. до 2,165 млн человек с момента начала протестов в Белоруссии Путило объясняет широким освещением событий в республике, а также тем, что Nexta Live отчасти координировал действия участников акций.
«Мы действительно публикуем план, потому что люди нас спрашивают, что делать дальше, каким образом протестовать. И мы, совещаясь с различными администраторами Telegram-каналов крупнейших белорусских, с различными активистами, правозащитниками, обсуждаем всевозможные варианты развития событий», — пояснил Путило.
По его словам, группа администраторов крупнейших Telegram-каналов Белоруссии состоит примерно из 15 человек, которые имеют собственный чат. Путило также утверждает, что они не связаны с координационным советом белорусской оппозиции.
Блогер заявил, что редакция канала знает о происходящем в Белоруссии больше, чем «белорусские органы, следственные комитеты, милиция и так далее».
«Мы знаем о том, что происходит, что на самом деле, какие настроения у людей, что и где происходит. Я бы не сказал, что мы в отрыве», — сказал он.
Путило сравнил белорусские протесты с действиями польского движения «Солидарность» и призвал белорусов продолжать «просто продолжать сражаться», несмотря на то, что протестные настроения пошли на спад.
Ранее член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что Польша и Литва очень хотели бы, чтобы в Белоруссии спокойствия не было. «Они активно поддерживают оппозицию, они сами ее формируют на территории своих стран. Например, сайт Nexta, который пользуется большой популярностью, находится в Польше. Провоцировать гражданское противостояние в Белоруссии по типу майдана на Украине они вполне могут и они это делают, я убежден в этом на 100%», - отметил сенатор.
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