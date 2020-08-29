Создатель Nexta раскрыл информацию о чате для координации протестов в Белоруссии

«Мы действительно публикуем план, потому что люди нас спрашивают, что делать дальше, каким образом протестовать. И мы, совещаясь с различными администраторами Telegram-каналов крупнейших белорусских, с различными активистами, правозащитниками, обсуждаем всевозможные варианты развития событий», — пояснил Путило.

По его словам, группа администраторов крупнейших Telegram-каналов Белоруссии состоит примерно из 15 человек, которые имеют собственный чат. Путило также утверждает, что они не связаны с координационным советом белорусской оппозиции.

Блогер заявил, что редакция канала знает о происходящем в Белоруссии больше, чем «белорусские органы, следственные комитеты, милиция и так далее».

«Мы знаем о том, что происходит, что на самом деле, какие настроения у людей, что и где происходит. Я бы не сказал, что мы в отрыве», — сказал он.

Путило сравнил белорусские протесты с действиями польского движения «Солидарность» и призвал белорусов продолжать «просто продолжать сражаться», несмотря на то, что протестные настроения пошли на спад.

Ранее член Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что Польша и Литва очень хотели бы, чтобы в Белоруссии спокойствия не было. «Они активно поддерживают оппозицию, они сами ее формируют на территории своих стран. Например, сайт Nexta, который пользуется большой популярностью, находится в Польше. Провоцировать гражданское противостояние в Белоруссии по типу майдана на Украине они вполне могут и они это делают, я убежден в этом на 100%», - отметил сенатор.