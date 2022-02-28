Советник Зеленского: российские войска взяли под контроль Бердянск

Войска России взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

Минобороны: ВС России блокировали Херсон и Бердянск

«Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли», — сказал он.

Российские военнослужащие блокировали украинские города Херсон и Бердянск, установили контроль над Геническом, а также аэродромом Чернобаевка (Херсонская область), сообщил ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине для защиты Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраина
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