Советник Зеленского: российские войска взяли под контроль Бердянск
Войска России взяли под контроль город Бердянск в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича.
«Бердянск занят противником, там не было наших войск, город взяли», — сказал он.
Российские военнослужащие блокировали украинские города Херсон и Бердянск, установили контроль над Геническом, а также аэродромом Чернобаевка (Херсонская область), сообщил ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине для защиты Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.
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