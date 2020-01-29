Советник Зеленского перешел на мат из-за цен на газ

«Какого ….. (черта – прим. НСН) вполне резонно спросите вы», - написал Новиков, используя нецензурное слово. По его мнению, высокая цена на газ связана с тем, что летом «Нафтогаз» купил слишком дорогое топливо, что теперь сказывается на простых людях.

Также советник Зеленского пригрозил, что передаст главе государства доклад о преступлениях против энергетической безопасности Украины.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что после подписания контракта с «Газпромом» цены на газ для украинцев могут быть снижены.

