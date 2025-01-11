СМИ: На Тайване разместят западные комплексы ПВО к концу года

По данным газеты, системы развернут в районах Суншань в Тайбэе и Тамсуй в Новом Тайбэе. Комплексы могут поставить к концу текущего года в рамках 17-го пакета продажи оружия Соединенными Штатами Тайваню при администрации американского лидера Джо Байдена.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню NASAMS и радиолокационных станций на сумму почти $2 млрд. Позже агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона уточнило, что Тайбэй получит три таких комплекса.

