Байден заявил о выделении Тайваню $571 млн

Президент США Джо Байден выделил Тайваню военную помощь на сумму $571 млн. Об этом заявили в Белом доме.

«Властью, данной мне как президенту... настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США», — подчеркнул глава государства.

Средства направят на оборонные наименования и услуги минобороны, военное образование, подготовку «для оказания помощи Тайваню».

Между тем Китай ввел санкции против 13 производителей из США за поставки вооружений Тайваню.

