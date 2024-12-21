Байден заявил о выделении Тайваню $571 млн
21 декабря 202405:32
Президент США Джо Байден выделил Тайваню военную помощь на сумму $571 млн. Об этом заявили в Белом доме.
«Властью, данной мне как президенту... настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия... распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США», — подчеркнул глава государства.
Средства направят на оборонные наименования и услуги минобороны, военное образование, подготовку «для оказания помощи Тайваню».
Между тем Китай ввел санкции против 13 производителей из США за поставки вооружений Тайваню.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru