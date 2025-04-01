По словам Кимаковского, ВСУ потеряли «до взвода бронетехники» в Часовом Яре.

Он также отметил, что Вооруженные силы России не оставляют ВСУ возможностей для маневра. На руку российским войскам играют и погодные условия.

Ранее Вооруженные силы России освободили поселок Разлив в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

