Советник главы ДНР: Российская армия отбила атаку ВСУ в Часовом Яре
1 апреля 202514:50
Российские войска отбили украинскую контратаку в Часовом Яре (ДНР), продолжив продвижение на данном направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Life».
По словам Кимаковского, ВСУ потеряли «до взвода бронетехники» в Часовом Яре.
Он также отметил, что Вооруженные силы России не оставляют ВСУ возможностей для маневра. На руку российским войскам играют и погодные условия.
Ранее Вооруженные силы России освободили поселок Разлив в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru