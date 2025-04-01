Советник главы ДНР: Российская армия отбила атаку ВСУ в Часовом Яре

Российские войска отбили украинскую контратаку в Часовом Яре (ДНР), продолжив продвижение на данном направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Life».

Армия России освободила Разлив в ДНР

По словам Кимаковского, ВСУ потеряли «до взвода бронетехники» в Часовом Яре.

Он также отметил, что Вооруженные силы России не оставляют ВСУ возможностей для маневра. На руку российским войскам играют и погодные условия.

Ранее Вооруженные силы России освободили поселок Разлив в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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