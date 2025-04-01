Армия России освободила Разлив в ДНР
1 апреля 202512:21
Российские Вооруженные силы освободили поселок Разлив в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».
«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив», - говорится в сообщении.
Ранее российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Запорожье в ДНР, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума одобрила дополнительный отпуск для родственников раненых участников СВО
- Госдума запретила навязывать покупателям приобретение допуслуг
- На западе Индии 13 человек погибли при взрыве на фабрике по производству петард
- Украинец арестован в Польше по подозрению в работе на российскую разведку
- Генерал-лейтенант Бутко стал замглавы МЧС России
- Путин подписал закон о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах
- Фронтмен The Who заявил, что теряет слух и зрение
- Все четыре фильма о группе The Beatles выйдут в 2028 году
- Программа льготного лизинга коммунальной техники на 50 млрд рублей запущена в РФ
- Армия России освободила Разлив в ДНР
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru