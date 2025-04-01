Армия России освободила Разлив в ДНР

Российские Вооруженные силы освободили поселок Разлив в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».

«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив», - говорится в сообщении.

Ранее российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Запорожье в ДНР, напоминает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныСпецоперацияДНРВооруженные Силы РФ

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