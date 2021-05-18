Советник Байдена заявил о намерении примирить Армению и Азербайджан

«Он приветствовал проходящее общение между двумя сторонами и приверженность обоих лидеров к разрешению этого вопроса мирным путем. В дополнение он подчеркнул необходимость того, чтобы две страны провели формальные дискуссии по демаркации международной границы», - сообщила представитель Совета национальной безопасности при администрации Байдена Эмили Хорн.

17 мая стало известно, что на границе Армении и Азербайджана наблюдается тенденция роста напряженности, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян в Facebook.

Кроме того, азербайджанские военные пытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории.

