Советник Байдена заявил о намерении примирить Армению и Азербайджан

Советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал безответственным передвижение войск на границе Армении и Азербайджана, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление Белого дома.

США призвали Азербайджан отвести войска от границы с Арменией

«Он приветствовал проходящее общение между двумя сторонами и приверженность обоих лидеров к разрешению этого вопроса мирным путем. В дополнение он подчеркнул необходимость того, чтобы две страны провели формальные дискуссии по демаркации международной границы», - сообщила представитель Совета национальной безопасности при администрации Байдена Эмили Хорн.

17 мая стало известно, что на границе Армении и Азербайджана наблюдается тенденция роста напряженности, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян в Facebook.

Кроме того, азербайджанские военные пытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:АрменияАзербайджанСША
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