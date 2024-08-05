Советник Байдена: Союзники США собрались помочь им в защите Израиля
Соединенные Штаты и их союзники готовы помочь Израилю в защите от возможных рисков, сообщил CNN заместитель советника американского президента Джон Файнер.
По его словам, когда 13 апреля 2024 года Израиль столкнулся с экстраординарной ситуацией из-за массированной атаки и угрозы войны с Ираном, США и их союзники «собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу».
Файнер отметил, что в случае необходимости это будет сделано снова.
Ранее три официальных лица Соединенных Штатов и Израиля не исключили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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