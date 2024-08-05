Советник Байдена: Союзники США собрались помочь им в защите Израиля

Соединенные Штаты и их союзники готовы помочь Израилю в защите от возможных рисков, сообщил CNN заместитель советника американского президента Джон Файнер.

Байден понадеялся на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке со стороны Ирана

По его словам, когда 13 апреля 2024 года Израиль столкнулся с экстраординарной ситуацией из-за массированной атаки и угрозы войны с Ираном, США и их союзники «собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу».

Файнер отметил, что в случае необходимости это будет сделано снова.

Ранее три официальных лица Соединенных Штатов и Израиля не исключили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
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