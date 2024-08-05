Советник Байдена: Союзники США собрались помочь им в защите Израиля

По его словам, когда 13 апреля 2024 года Израиль столкнулся с экстраординарной ситуацией из-за массированной атаки и угрозы войны с Ираном, США и их союзники «собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу».

Файнер отметил, что в случае необходимости это будет сделано снова.

Ранее три официальных лица Соединенных Штатов и Израиля не исключили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

