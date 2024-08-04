Байден понадеялся на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке со стороны Ирана

Американский президент Джо Байден заявил, что надеется на то, что деэскалация конфликта на Ближнем Востоке после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании последует со стороны Ирана, сообщает РИА Новости.

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Так глава государства ответил на вопрос о том, «отступит» ли Тегеран.

Ранее в Иране заявили, что отомстят за смерть Исмаила Хании «суровым наказанием» — оно будет в «подходящее время и в подходящем месте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранДжо Байден

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