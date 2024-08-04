Байден понадеялся на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке со стороны Ирана
4 августа 202405:33
Американский президент Джо Байден заявил, что надеется на то, что деэскалация конфликта на Ближнем Востоке после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании последует со стороны Ирана, сообщает РИА Новости.
Так глава государства ответил на вопрос о том, «отступит» ли Тегеран.
Ранее в Иране заявили, что отомстят за смерть Исмаила Хании «суровым наказанием» — оно будет в «подходящее время и в подходящем месте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские фехтовальщицы завоевали первое «золото» Олимпиады-2024 в Париже
- Байден понадеялся на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке со стороны Ирана
- Польского генерала отзывают из штаб-квартиры НАТО
- Разработчики британских АПЛ используют российское ПО
- На севере Израиля произошел удар со стороны Ливана
- Возвращенный по обмену Селезнев поделился впечатлениями от встречи с Путиным
- На Украине прошел митинг с требованием отпустить мобилизованных
- Ротавирусом отравились дети в лагере под Калининградом
- СМИ: Ветеран боевых действий стал фигурантом дела Савельева
- Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru